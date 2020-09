El sexy posado de Alba Díaz tras el mensaje reivindicativo que lanzó su madre Vicky Martín Berrocal con su foto en bañador

Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, han disfrutado de unos maravillosos días de vacaciones las dos solas en Oporto, Portugal.

Unos días que madre e hija han compartido con todos sus seguidores a través de las redes sociales, publicando unos post donde han demostrado la gran complicidad y el amor que hay entre ellas.

"Ha sido un viaje maravilloso. Un rato para ti y para mí que necesitábamos. Unos días de complicidad... de charlas hasta las mil...de compartir, de conocernos más. Necesitaba estar contigo así @albadiazmartin Por muchos más como este... Reboso de felicidad!!! Gracias a la vida", escribe Vicky Martín Berrocal junto a este bonito post dedicado a su hija.

Por su parte, Alba Díaz, también ha querido dedicar un bonito mensaje a su madre tras estos maravillosos días juntas: "Pasar tiempo contigo, a solas, en plena confianza no está pagado con nada. Me encanta escucharte, me encanta verte con ganas, me encanta verte feliz, motivada, consiguiendo todos tus propósitos. Gracias por tus consejos y tus broncas, por tu esfuerzo, tu constancia, y por tu paciencia conmigo este viaje ha sido maravilloso y quien me conoce sabe que ha sido así... por mucho más mamota, por conocernos más cada día...".

Pero por suerte, para la joven influencer el verano todavía no ha terminado… Y es que después de disfrutar de estos días de vacaciones junto a su madre "a solas", Alba Díaz ha querido presumir de tipazo publicando una foto en bikini: "Vale este sí que es el penúltimo baño del año...".

Un posado que llega después de la gran revolución que su famosa madre ha provocado este verano con sus fotos en bañador con las que ha querido mandar un mensaje reivindicativo realzando las bellezas reales. ¡En el video de arriba te lo mostramos!