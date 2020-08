Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, revela los kilos que ha engordado durante sus vacaciones

Alba Díaz es un ejemplo de influencer con curvas y orgullosa de ellas. Además de compartir en sus redes imágenes de todo sin importar los comentarios y con los bikinis y bañadores más atrevidos, la joven tampoco deja de comentar y tratar temas en cuanto a su peso y cómo va cambiando este.

Durante la cuarentena, de la que pasó con su padre Manuel Díaz 'El Cordobés', reconoció que le habían servido esos meses para cuidar su alimentación y hacer algo más de deportes. Ahora que se encuentra de vacaciones recorriendo la playa de Marbella y visitando a su madre, Vicky Martin Berrocal, en Portugal, donde la diseñadora vive ahora con su pareja Joao Viegas, parece que la joven ha descuidado un poco esos buenos hábitos.

"No puedo controlarme", ha reconocido a través de Instagram a sus seguidores, "En verdad dentro de lo que cabe, no estoy comiendo tan mal. Solo he engordado seis kilos". La joven no tiene ningún problema en ser totalmente sincera en cuanto a sus cambios y eso dice mucho de ella además en otros momentos también ha compartido imágenes con estrías o manchas reivindicando la naturalidad cuerpo femenino, algo que parece haber heredado de su madre.

