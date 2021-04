Alba Díaz, la foto en la bañera de la hija de Vicky Martín Berrocal

Alba Díaz ha dejado muy sorprendidos a todos sus seguidores…

La hija de Vicky Martín Berrocal ha presumido de cuerpazo en redes compartiendo con sus followers una imagen muy sexy donde posa desnuda dentro de la bañera en uno de los mejores hoteles de Madrid.

La joven mostraba recientemente su felicidad en redes tras pasar unos días junto a su madre en la capital. Recordemos que desde hace tiempo la diseñadora reside en Portugal donde se mudó junto a su actual pareja, el empresario portugués João Viegas Soares.

Unos días donde ha compartido entrenamientos, shootings, comidas con amigos... ¡y así lo ha mostrado a través de sus redes!

Desde hace tiempo, la hija de El Cordobés, triunfa en Instagram como influencer donde acumula más de 240 mil seguidores.

Desde hace tiempo, la joven reside en Madrid donde está volcada en sus estudios en The College for the International Studies, situado en el centro de Madrid, donde cursa Business y Comunicación, unos estudios que seguramente terminará encaminando al mundo de la moda, pasión que comparte con su madre y que muestra a través de redes, y es que el estilo de la joven es uno de los más copiados por su originalidad.

Al igual que su madre, desde hace tiempo la joven también está muy volcada en el deporte, entrenamientos que comparte también en su cuenta de Instagram.

La joven, además, demuestra una gran simpatía, y es que aunque reside en Madrid, Alba aprovecha siempre que puede, o que la pandemia lo permite, para viajar a Jaén a la hacienda que su padre tiene en Sierra Morena donde disfruta de la compañía de sus dos hermanos pequeños, fruto del matrimonio de su padre con Virgina Troconis, con quien también mantiene una estupenda relación. Un cariño que ya han demostrado, y hecho público, en varias ocasiones.

