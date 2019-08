Alba Carrillo ha subido la temperatura de todos sus seguidores con la última fotografía que ha subido en Instagram. Una imagen donde se puede ver a la presentadora con un sexy posado completamente desnuda, un desnudo integral que ha dejado a todos sus fans con la boca abierta.

"Prometí foto en bikini pero no me lo he traído", escribía divertida Alba junto a la foto en un baño donde se puede observar todas sus curvas, y es que no ha dejado nada a la imaginación. Y lo que no es sorpresa es que a la hora subir el post, la foto ya haya superado los 14 mil 'likes'. Carrillo ha causado sensación y así de claro lo han dejado sus seguidores:

"¡Sin respiración me has dejado!", "¡Mucho mejor que cualquier Kardashian!" o "Pero bueno, pero bueno...Qué bien está eso de dejarse el bikini en casa", son algunos de los piropos que ha recibido la modelo, que muestra su gran cuerpazo donde se nota el bronceado que ha cogido en sus vacaciones.

