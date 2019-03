Aitor Ocio disfruta de sus vacaciones en las playas de Ibiza junto a su hija Naia y su novia Covi Riva

El ex futbolista está más en forma y sexy que nunca

El ex futbolista y reciente modelo de pasarelas, Aitor Ocio, está disfrutando de unas vacaciones idílicas rodeado de los que más quiere: su novia y su hija. Aitor nos ha deleitado con su cuerpazo de infarto y su sonrisa perfecta, y es que aparte de ser un padrazo de su pequeña Naia, con la que se lo pasó en grande jugando a las palas, Ocio se está convirtiendo en uno de los hombres más sexys de este verano. El ex de Laura Sánchez parece estar viviendo un momento muy exitoso tanto en lo profesional como en lo personal y no hay más que verle para darnos cuenta de lo bien que está.