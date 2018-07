Aitor Ocio celebra su 40 cumpleaños desnudándose para la revista MADMENMAG

Aprovecha una fecha tan especial para desvelar su parte más íntima

Aitor Ocio protagonizará, en el próximo número de la revista MADMENMAG, un desnudo integral que dejará con la boca abierta. El ex futbolista no sólo dejará al descubierto sus encantos, sino también concederá una entrevista donde conoceremos más de cerca al ex futbolista, siempre discreto e intentando mantener al margen su vida privada. Pero en Celebrities.es te dejamos un adelanto para ir abriendo el apetito.