Aitor Mateo, el modelo madrileño con el que querrás empezar septiembre

Esta semana en Celebrities.es descubrimos a Aitor Mateo, un morenazo madrileño que no te dejará indiferente. Tiene 34 años y ha desfilado para las mejores firmas, y la verdad es que no nos extraña porque su cuerpo, su cara, sus carnosos labios y su estilo son algo fuera de lo común. No te pierdas al moreno que te animará el final del verano.