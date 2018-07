Adrienne Koleszár, la oficial de policía más sexy de Alemania que ha revolucionado las redes sociales

NO TEME DESNUDARSE EN INSTAGRAM

Los ciudadanos de Dresden, Alemania, están de enhorabuena, pues por sus calles se pasea la oficial de policía más sexy del país. Se llama Adrienne Koleszár y tiene 180.000 seguidores en Instagram, lo que no es de extrañar, pues tiene un cuerpazo de gimnasio, una melena rubia que enamora a cualquiera y una belleza envidiable. La joven de 31 años no duda en posar ligerita de ropa en sus redes y asegura no tener ningún problema por ello en su trabajo. ¡Olé!