Adriana Abenia saca su lado más sexy posando en 'topless' para la revista GQ

Adriana Abenia se pone sexy y saca a relucir todos sus encantos en el número de noviembre de la revista GQ. Sin camiseta y con su larga melena rubia sobre sus pechos cual sirena, la presentadora hace arder la revista hasta límites insospechados.

Una mujer risueña, sensata, profesional y sobre todo muy, pero que muy sexual, como demuestra en las imágenes.

La presentadora empezó con 15 años a desfilar en Milan, y pisó todas las pasarelas importantes del momento. Pero la sexy rubia tiene claro por qué no llegó a más en su carrera como súper modelo: “A mí me gusta meter baza, dar mi opinión, aportar…y en la moda no puedes hacerlo, es aburrido, eso y demasiados momentos de soledad”.

Aunque esté considerada una de las mujeres más sexys del momento, ella no se considera un icono sexual para los machos: “Yo no considero que tenga un gran tirón entre el género masculino. Igual es porque estoy con el mismo chico desde los 15 años”.

Y es que según Adriana, a ella lo que le seduce es la inteligiencia y sobre todo una buena sonrisa.Además, la presentadora está de enhorabuena con su nueva faceta como escritora: “Escribir es mi gran pasión y lo practico con la misma ilusión que de pequeñita, cuando llegaba a casa y cogía mi libreta y mi lápiz”.