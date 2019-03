Adriana Abenia arrasa con su disfraz para Halloween junto a su hija Luna

Adriana Abenia estrenaba maternidad hace tan solo 3 meses con su hija Luna. Es la primera noche de Halloween que la presentadora pasa acompañada de su pequeña y ha querido hacerlo memorable. Mostrando su simpatía natural, Adriana se ha convertido por un día en Morticia Adams, matriarca de la familia Adams, y ha querido ir acompañada de su hijo ficticio Pubert.

La zaragozana ha conseguido meterse en el papel, y en la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram aparece con una pose de lo más sexy y un gesto serio acompañado de una Luna con pijama de rayas, araña y bigote incluidos. Una publicación que, en pocas horas, ha llegado a más de 30.000 likes y comentarios como: "¡Jajaja me encanta!", "Sois geniales" o "No me puede gustar más".