Adriana Abenia aparece prácticamente desnuda bajo las transparencias de su vestido en los Premios GQ al Hombre del Año 2014

Adriana Abenia se presentó en los Premios GQ Hombres del Año 2014 con un vestido transparente que revelaba totalmente su anatomía.

La presentadora subió la temperatura del photocall mientras posaba ante las cámaras con una gran sonrisa y luciendo un vestido largo dorado con lentejuelas.

Además, por si la transparencia de la prenda no era suficiente, el vestido contaba con un escote exagerado. Sin duda alguna, Adriana lució el atuendo más provocativo de la fiesta.

Y es que Abenia aprovechó los premios que ensalzan la figura masculina para mostrar sus encantos femeninos casi al desnudo, con un outfit que ya está siendo de lo más comentado.

No obstante, la presentadora no fue la única mujer que posó de lo más sexy y sugerente antes los flashes pues, junto a ella, Ariadne Artiles y Malena Costa demostraron que siguen siendo unas profesionales del photocall y lucieron unos looks que dejaron ojiplático a más de un@.