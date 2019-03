Adrián Lastra presume de músculos y cuerpazo en las redes sociales

Muchos conocemos la faceta interpretativa de Adrián Lastra dando vida al entrañable Pedro en 'Velvet', o incluso sabemos que además de actuar Lastra canta muy bien y ha hecho varios musicales, pero lo que desconocíamos es que el actor estuviera tan buenorro.

Y es que, Adrián ha subido una imagen a su cuenta de Instagram con la que nos ha hipnotizado. Así, Lastra se apunta a la moda de quitarse la ropa y enseñar carne en las redes sociales como ya hicieran otros compañeros suyos de profesión.

Eso sí, el intérprete ha querido poner un punto de humor a la imagen con un comentario muy simpático: "Como me fastidia que me hagan fotos sin avisar!!! No puedo con los robados!!! De verdad que no puedo...", dice en la fotografía donde aparece en bañador con la playa de fondo y todos los músculos de su cuerpo marcados.