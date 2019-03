Melendi hace de Adán en la 'Gran Manzana'

Melendi posa como vino al mundo en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Manhattan, en el corazón de Nueva York.

Para el artista, este álbum es "un punto y seguido" en su carrera después de haber "firmado por una compañía de rock, hacer un disco de rock", y ha agregado que "implica también una segunda oportunidad" que se da también en la vida para "disfrutar, ser feliz y montar una familia".

Está comenzando a adentrarse en las redes sociales -Facebook y Twitter- para comunicarse con sus seguidores, "porque cerrar los ojos a su poder es un error". A su juicio, "ahí está el futuro y los chavales ahora no saben ni donde comprar un disco y van directamente al ordenador, donde lo tienen todo".

Su miedo a volar le llevó a provocar un incidente en pleno vuelo, ha reconocido que ese temor "no se supera, pero intentas llevarlo mejor con pastillas o mil cosas". "La solución del alcohol ya no entra en mis planes, y ahora tomo Tranquimazin que no te enteras del vuelo en ocho horas, pero es lo que hay", ha sentenciado.