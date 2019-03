Aaron O'Connell, modelo, licenciado, actor, músico y todo lo que tú quieras que sea

Oh my God! Puede que el 'Descubriendo a' de esta semana sea el modelo más sexy y musculado de todos. Sí celebritieros, sólo tenéis que echar un buen vistazo a esta tórrida galería para confirmar que Aaron O'Connell es un auténtico pivón estadounidense.

Aaron es un 'cowboy' de Ohio que ha vivido en distintas partes del país norteamericano. California, Indiana o Minessota fueron los lugares en los que desarrolló su pasión por el mundo de la moda hasta convertirse en el modelo más prometedor del momento que es ahora. Además, O'Connel está licenciado en Ciencias de la Salud y Fitness, otro de sus hobbies.

Su afición por las pasarelas la combina con su gusto por la música, el deporte y la actuación, y es que O'Connell es tan completito... Este joven también actúa en una comedia de televisión americana llamada 'The Haves and the have nots', donde ya ha llamado la atención por su increíble físico y sus dotes como actor.

Sexy, actor, licenciado y un modelo con un futuro de lo más prometedor, así es Aaron O'Connell, ¿qué más se puede pedir celebriteros?