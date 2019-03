Victoria de Suecia abandona Almería al sentirse acosada por los paparazzis

DEJÓ DOS DÍAS ANTES DE LO PLANEADO NUESTRO PAÍS

A la realeza también se le estropean las vacaciones, pero no por el mal tiempo. Victoria de Suecia pretendía pasar unos días de descanso en la costa almeriense junto a su marido Daniel Westling y la princesita Estele, pero no pudo ser. El motivo no es otro que las siete agencias de prensa que le esperaban en el pueblo de Agua Amarga. Paparazzis con ganas de captar una fotito de la realeza en traje de baño y que se han quedado con las ganas. ¡Una pena!