Las imágenes del tremendo enfado de Victoria Federica con la prensa: "¿En serio me estás haciendo esto?"

Victoria Federica vuelve a estar una vez más en el centro de la polémica. En esta ocasión no se debe a haberse saltado alguna de las medidas sanitarias impuestas frente al coronavirus. Ahora la hija de la infanta Elena y su hermano Froilán se han convertido en los protagonistas de los titulares después de que haya salido a la luz que usaron tarjetas 'black' de su abuelo, Don Juan Carlos, con el fin de pagarse clases de piano, Ubers y compras en El Corte Inglés.

De ahí que a la salida de un local junto a su novio, Jorge Bárcenas, los reporteros estuvieran esperándola, algo que no gustó nada a Victoria Federica que quiso evitar en todo momento responder a sus preguntas. Hasta que se tropezó no reaccionando lo bien que se esperaba tras reponerse de su traspiés. Y es que, visiblemente enfadada, estallaba con rabia contra uno de ellos: "¿En serio me estás haciendo esto?".

Unas imágenes por las que la sobrina del rey Felipe llegó a convertirse en trending topic, y que puedes ver dando al play arriba.

