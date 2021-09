Victoria Federica cumple años tras su verano más mediático

Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha podido disfrutar de un verano junto a su chico, Jorge Bárcenas, en Marbella. Unos meses a todo tren que no han pasado desapercibidos para la prensa, pues son numerosas las ocasiones que se ha visto a la pareja disfrutando de los conciertos que se celebraron en el Starlite, lugar donde también trabaja como DJ su chico.

Victoria Federica en el concierto | Europa Press

Este jueves, 9 de septiembre, Victoria da comienzo a una nueva etapa de su vida, ya que cumple 21 años. Un cumpleaños rodeada de su familia y su chico, ya que no se ha despegado de él durante todo el verano. Aún así, la celebración no será del todo dulce, ya que el próximo lunes 13 de septiembre empieza su tercer año en Administración y Dirección de Empresas, dando por finalizado un verano de ensueño, que no ha pasado desapercibido para nadie, sobre todo por sus polémicas.

La sobrina del rey Felipe ha estado en el ojo del huracán durante estos meses, pues han sido varias las polémicas en las que se ha visto envuelta. En el mes de agosto, la hija de la infanta Elena fue multada por la policía, ya que aparcó encima de un paso de peatón en medio de la ciudad. Algo que no sorprende a nadie, puesto que han sido varias las veces en las que se ha convertido en portada de numerosos medios de comunicación, como el día que se saltó el confinamiento en plena pandemia.

A pesar de estos errores, la prima de la princesa Leonor ha aprovechado hasta el último momento de una de sus ciudades favoritas, pues allí también quiso celebrar el segundo aniversario con su chico, lugar donde empezaron su historia de amor, la cual parece ir de maravilla, ya que ambos comparten los mismos gustos.

Victoria Federica y, su novio, Jorge Bárcenas muy cómplices durante el concierto de Nicky Jam en Marbella | GTRES

Seguro que te interesa...

Victoria Federica se desmelena bailando reggaeton con Omar Montes "como reyes"