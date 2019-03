El radical corte de pelo de Victoria Federica

Victoria Federica ha cumplido recientemente la mayoría de edad que ha querido acompañar de varios cambios, entre ellos su nuevo corte de pelo.

La joven nos sorprendía hace unas semanas apuntándose a la tendencia 'animal print' y ahora nos ha dejado con la boca abierta con su nuevo cambio de look, Victoria Federica ha apostado por un media melena de lo más favorecedora. ¡Dale al play y no pierdas detalle del nuevo look de Victoria Federica!

Así la hemos podido ver durante su visita al hipódromo de Madrid para asistir a las carreras de caballos junto a sus amigos, entre los que se encontraba Gonzalo Caballero, que no se ha separado de ella en sus últimas apariciones.

Han sido varios los rumores que han surgido durante las últimas semanas sobre la posible relación de Victoria Federica con el torero, Gonzalo Caballero, amigo también de su hermano Froilán. El 9 de noviembre se celebrará la puesta de largo de la joven, al que asistirá toda la familia Marichalar-Borbón. ¿Estará entre ellos Gonzalo Caballero como un invitado especial?