Víctor Elías confiesa qué piensa sobre su prima, la reina Letizia

En una entrevista que ha dado en exclusiva a la revista ¡Hola!, Víctor Elías ha confesado sus sentimientos más profundos sobre conocidos personajes que son o han sido importantes para el intérprete, empezando por Álex Casademunt con el que ha hecho "varios proyectos juntos" por lo que su muerte le ha supuesto vivir un día "agridulce" pero que también le ha enseñado "lo importante que es vivir el día a día".

Por otra parte, también ha hablado de Quique San Francisco, con el que trabajó en varias series y el cual también fallecía hace pocas semanas a consecuencia de una neumonía bilateral y con el que siempre había tenido una conexión especial.

Además, el intérprete, que desde hace años está centrado en el mundo de la música, ha confesado cómo es su relación actual con Natalia Sánchez, la que fue su novia y hermanastra al otro lado de la pantalla, y de la que ha dicho estas preciosas palabras: "Seremos siempre familia. Yo, de vez en cuando, le regalo algún instrumento a sus hijos".

Y, por último, no ha dudado en confesar qué es lo que piensa de su prima, la reina Letizia, con la que hace mucho tiempo que "no tiene contacto". Sin embargo, se ha atrevido a asegurar que era antes cuando presumía de ella mucho más que ahora, cuando la reina Letizia era una famosa periodista de informativos de la televisión, y es que según él, parece que la Reina se ha olvidado de esa faceta de su vida: "Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga. Es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva", explica en la citada revista.

Lo que está claro es que Víctor, quien ha empezado a estudiar Psicología no ha dudado en responder sinceramente a todas las preguntas que se le han formulado demostrando una vez más su gran simpatía y naturalidad a la hora de abordar cualquier tema.

