Como cada año, la Familia Real se encuentra desde el 1 de agosto pasando sus vacaciones de verano en Palma de Mallorca. Y este fin de semana la Reina Letizia, sus hijas y doña Sofía han ido todas juntas a ver la obra de ballet clásico 'El Lago de los Cisnes', que interpretaba el ballet de Moscú en el Auditorium de Palma.

Y como no podía ser de otra forma, la esposa del Rey Felipe VI nos ha sorprendido con uno de sus modelitos y, aunque no quiere que se hable de sus looks, ha vuelto a llamar la atención. Doña Letizia ha estrenado un vestido midi de tirantes y con estampado de rayas verticales en blanco y negro. El diseño es ajustado por la parte superior y un pequeño vuelo en la falda, lo que hace que estilice su figura. ¡Y con el bronceado le sentaba como un guante!

Además, lleva un efecto de falso plisado que hace que parezca que las rayas aumentan de tamaño. Como complementos del look, la reina ha llevado unas sandalias de tacon negras de Manolo Blahnik, un bolso de mano negro y unos pendientes de aro en color blanco. En el vídeo de arriba podrás descubrir el vestido del que hablamos.

