El truco de moda que usa la reina Letizia en sus actos virtuales

Desde que llegó la pandemia por la Covid-19 nuestras vidas han tenido que dar un giro de 360 grados. La forma de trabajar y de reunirnos ha tenido que adaptarse a las necesidades sanitarias. Esto es algo que afectó a toda la población incluso a la familia real, que han tenido que presidir muchos actos de forma virtual. La situación respecto al virus ha mejorado y la realeza ya puede asistir a los actos de forma presencial en algunas ocasiones. Sin embargo, recientemente la reina Letizia ha tenido que presenciar un evento de el Foro Mundial de la Alimentación, celebrado en Roma, de forma virtual a través una videollamada, donde la vemos con precioso vestido rosa de manga media.

La reina lució recientemente una innovadora blusa blanca con detalles bordados y volantes que le quedaba espectacular. En este acto la consorte ha llevado algo más sencillo al ser un evento virtual. Lo cierto es que sus intervenciones en estos actos online parecen haber sido grabadas de forma previa, esto es algo que revelan sus looks. La semana pasada la experiodista participó en la representación de la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, allí llevaba un vestido verde de estampado pañuelo, esta fue una gran revelación debido a que este modelo lo había llevado hace tan solo unos días antes.

La clave de la cuestión esta en que la reina de España graba sus intervenciones en un mismo día para los distintos actos. La madre de la princesa Leonor y la Infanta Sofía, llevaba el mismo maquillaje, los mismos accesorios y el mismo peinado, pistas claves que sostienen esta teoría. Es decir, ella no repite outfit, si no que sabe como aprovechar su tiempo, cogiendo al vuelo la oportunidad de que el acto no es de manera presencial. No sorprende que la asturiana repita look porque ya lo ha hecho en otras ocasiones sino el poco espacio de tiempo que deja entre uno y otro.

