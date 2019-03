El tremendo 'zasca' de la reina Sofía a un invitado de la boda del duque de Huéscar

Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo son marido y mujer desde este sábado, que celebraron la gran boda que les convertirá, en un futuro, en los Duques de Alba. Dentro de los más de 300 invitados que pasaron por el Palacio de Liria se encontraba la reina Sofía, que para sorpresa de todos acudió al enlace en solitario.

Y es que a pesar de que hace tiempo que dejaron de aparecer en pareja en actos públicos, la ausencia de don Juan Carlos se hizo notar más aún en la ceremonia tras la aparición de la madre del rey Felipe VI. Pero lo que está claro es que doña Sofía no solo guarda las apariencias con su marido, si no que no permite ninguna falta de protocolo.

Tal y como ha informado el portal Vanitatis, durante el acto religioso, un invitado se acercó a la reina para comentarle que días antes había coincidido con el monarca: "Señora, estuve con el rey emérito", lo que le respondió doña Sofía te dejará con la boca abierta, ¡dale al play para descubrirlo!