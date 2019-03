Todos los detalles sobre la única Boda Real de 2012: el enlace de Guillermo de Luxemburgo

Ya hay fecha para la única boda real de este 2012. Guillermo de Luxemburgo, Gran Duque heredero, va a casarse el próximo sábado 20 de octubre con la condesa Stéphanie de Lannoy, aristócrata belga de 28 años y con la que mantiene una relación desde hace 5 años. Aunque todavía no se sabe el lugar, seguramente será en la Catedral de Santa María del Gran Ducado, donde ya se casaron sus padres el día de San Valentín de 1981.

Al casarse con una condesa belga, Guillermo rompe con la línea de los herederos de Europa que han decidido casarse con mujeres plebeyas, a excepción del príncipe Alois de Liechtenstein que se casó con la princesa Sofía de Baviera. Seguramente, la elección de Guillermo habría sido del agrado de su abuela, Josefina Carlota, belga y hermana del actual rey Alberto II, que nunca vio con muy buen agrado que su hijo Henry se casara con una plebeya cubana, María Teresa Mestre.

Una vez que se da a conocer la fecha de la boda, suele darse un margen de unos 6 meses para la preparación y coordinación de agendas, tal y como hicieron los duques de Cambridge o los príncipes de Asturias. Una de las primeras noticias que conoceremos será la lista de invitados donde probablemente asistirán casi todas las casas reales reinantes o no reinantes, y no solo porque casi todos están emparentados entre sí, sino porque Luxemburgo no solo es un país pequeño, sino una potencia a nivel de negocios en Europa. La gran incógnita será quien asiste por parte de la Familia Real Española. Sabemos seguro que don Juan Carlos no asistirá, puesto que no acude a bodas reales a no ser que sean familiares directos; por tanto, y que sepamos, nuestra Familia Real no ha tenido ningún encontronazo con los luxemburgueses, así que es más que previsible la asistencia de la Reina y los príncipes de Asturias, aunque es el mismo fin de semana que se celebran los premios Príncipe de Asturias en Oviedo.

A partir de ahora serán muchas las incógnitas que se despejarán. ¿Adelgazará la novia por la presión como han hecho otras novias reales? ¿Sucumbirá al encanto de las inyecciones de vitaminas o por los retoques estéticos? ¿Llegará a transformar su estilo excesivamente clásico Stéphanie? ¿Llevará la misma tiara nupcial de Van Cleef & Arpels que llevan todas las novias de la familia Nassau en sus bodas o la “wedding tiara” de Coosemans?

Me imagino que en breve saldremos de dudas aunque a mi lo que me intriga especialmente es como irá vestida la madrina, la Gran Duquesa María Teresa, ya que es muy aficionada a los estampados tipo sombrilla playera, ir embutida en vestidos imposibles a pesar del problema que tiene con el exceso de peso, o a optar por los vestidos llenos de brillibrilli.