Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, sobre su hija y el príncipe Harry: "Se quejan de cualquier cosa"

Meghan Markle y el príncipe Harry están acaparando todo el protagonismo estas últimas semanas por la biografía sobre el matrimonio que verá la luz el próximo 11 de agosto y que ya es todo un éxito en preventas en Amazon, siendo, a día de hoy, el libro más vendido en Reino Unido. Ante tal repercusión, uno de los personajes que no pasa desapercibido en las 368 páginas, el padre de la actriz, Thomas Markle, se ha pronunciado con un duro mensaje hacia su hija.

El inminente libro, titulado 'Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna)', está escrito por la periodista estadounidense Carolyn Durand y el británico Omid Scobie, tan cercano a los Sussex que se le conoce como 'el portavoz de Meghan Markle'. En sus páginas ''revela detalles desconocidos de la vida del príncipe Harry y Meghan juntos, disipando los muchos rumores e ideas equivocadas sobre la pareja a ambos lados del charco'' , y relata ''un retrato honesto, cercano y desarmador de una pareja segura, influyente y progresista que no tiene miedo de romper con la tradición''.

Thomas, con el que la duquesa no habría vuelto a hablar desde el día de su boda en mayo de 2018 y quien ejerce uno de los papeles primordiales dentro de la historia, ha arremetido duramente contra ella. ''Amo a Meghan... pero no aprecio en lo que se ha convertido'', ha asegurado a The Sun, alegando que su actitud desde que se convirtió en esposa del duque ya no es la misma.

Además, el padre de Markle mantiene que ni ella ni su marido están en condiciones de quejarse por la presión mediática a la que están siendo sometidos en su nueva vida en Los Ángeles, después de la terrible situación por la que está atravesando el mundo como consecuencia del coronavirus: ''Es el peor momento del mundo para quejarse y se quejan sobre cualquier cosa''.

