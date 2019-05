Thomas Markle culpa a su hermana Meghan de ser un sin techo

La relación de Meghan Markle con su padre Thomas Markle y su hermano nunca ha sido del todo buena y desde que la ahora duquesa de Sussex se unió a la Casa Real han sido muchas las acusaciones e idas y venidas que les rodean, como por ejemplo las palabras del padre de Meghan tras el nacimiento de su nieto, Archie.

Thomas Markle ha revelado en una entrevista en The Sun que su vida se vino abajo y que ha tocado fondo desde que su hermana se comprometió con el príncipe Harry y asegura que cada uno de sus movimientos han sido analizados desde entonces. Pero esto no es todo, también ha desvelado que es un sin hogar, que vive con su prometida, su hijo y su perro en una habitación de hotel en Oregón.

Thomas echa la culpa de todo esto a la fama de su hermana ya que su apellido se ha hecho tan famoso que ahora nadie quiere contratarle ni alquilarle una casa: "Es difícil aceptarlo, sobre todo teniendo en cuenta que nunca he querido nada de esto".

Tal y como cuenta, los problemas de Thomas comenzaron cuando tuvo que dejar de trabajar como vidriero por problemas de salud. Se vio obligado a abandonar su hogar tras un aviso de desalojo por parte de su casero, que lo culpa de destrozar la propiedad y deber dinero.

Por su parte, Thomas asegura que está intentado encontrar trabajo: "Todavía estoy desempleado, he pedido trabajo en algunos sitios, pero al escuchar mi nombre, no me lo dan. Incluso he aplicado para puestos para los que estoy sobrecalificado. Nunca antes me había pasado algo así en la vida. El problema es que ahora me conocen como Thomas Markle, el hermano loco de Meghan. He pasado de ser una persona que tenía una vida privada a tener una vida a la vista de todos".

...

Seguro que te interesa...

Sale a la luz la supuesta estrategia que usó Meghan Markle para conocer y enamorar al príncipe Harry