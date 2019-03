Así se enteró Thomas Markle de que iba a ser abuelo

Thomas Markle se enteró del embarazo de su hija, Meghan Markle, por la radio de su coche, escuchando su emisora favorita ‘Red Eye Radio’, mientras que el resto de la familia ya se hacía eco de la noticia. El día 15 de octubre el Palacio de Kensington lo anunció por twitter.

En una entrevista confirmó: “Estaba sentado en la fila esperando cruzar la frontera cuando escuché el anuncio del bebé en la radio del auto. Lo primero en lo que pensé fue en tener a Meghan en mis brazos como cuando era pequeña”.

También añadía: “Mi bebé va a tener un bebé. Fue un momento muy orgulloso. Estaba lleno de amor, alegría y felicidad tanto para mi hermosa hija como para mi yerno. Un nuevo bebé es una bendición y espero ver a una pequeña Meghan o un pequeño Harry”.

“Fue en mitad de la noche cuando Meghan nació por cesárea. Cuando me la entregaron y la sostuve en mis brazos por primera vez, fue amor a primera vista. Ella era la bebé más hermosa. Me guiñó el ojo y me enamoré”, dijo cuando nació su pequeña el 4 de agosto de 1981 en el hospital Canoga Park, a las afueras de Los Ángeles.

Después de ésta entrevista, Thomas Markle no quiere más tensiones ni malos entendidos.