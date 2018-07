La stripper con la que el Príncipe Harry tuvo un encuentro sexual desvela nuevos detalles de lo sucedido

Después de un tiempo sin protagonizar escándalos por su gran afición a la fiesta y el alcohol, cuando parece que ha encontrado la estabilidad al lado de Meghan Markle, e incluso hay quien asegura que dentro de poco podrían sonar campanas de boda, la alocada vida del Príncipe Harry hace unos años sigue dando mucho de qué hablar.

Nadie olvida las fiestas que el príncipe se ha pegado rodeado de amigos, que han quedado inmortalizadas en imágenes bochornosas, y de las que años después seguimos descubriendo más detalles. Probablemente una de las más polémicas fue durante su paso por Las Vegas hace unos años. Al parecer, durante su estancia en la ciudad de los casinos mantuvo relaciones con una stripper conocida como Carrie Reichter, de la que la publicación Daily Mail ha compartido imágenes.

Carrie desveló en su momento algunos de los detalles sobre su encuentro, y aunque desde la Casa Real británica lo negaron, ella ha defendido siempre su testimonio, y años después lo sigue haciendo. Tal y como comentó, pasó 20 minutos a solas con el príncipe y se llevó como obsequio unos calzoncillos que subastó hace un tiempo. Pero eso no es todo.

La stripper es conocida como 'maestra del dolor' o 'dominatrix' con una alta tarifa por sesión que varía entre las 1.000 y 10.000 libras, y parece que durante su aventura sexual con Harry empleó sus armas. Aunque ha asegurado que no suele acostarse con todos sus clientes, parece que con el monarca hizo una excepción y su encuentro de 20 minutos dio mucho de sí.

"Él había bebido bastante. Estaba desnudo y bastante receptivo, nos besamos y hasta le di con una fusta. Entre nosotros no hubo romanticismo, solo diversión", ha confesado Carrie. Pero eso no ha sido todo, y es que ahora que su relación con Meghan Markle está tan consolidada, la stripper ha hablado sobre la vida íntima de la pareja: "Meghan puede estar contenta. Harry está "en la media", pero sorprende... Seguramente ella lleve la voz cantante, eso sí, tiene unos labios increíbles y besa muy bien, de hecho creo que es uno de los mejores hombres que me han besado".

Unas informaciones que de nuevo han vuelto a dejar con los ojos como platos a todos.