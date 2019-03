La sorprendente razón por la que Meghan Markle viste últimamente de negro

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se convirtieron en marido y mujer, la Duquesa de Sussex no deja de acaparar portadas con sus estilismos. Sin embargo, últimamente la ex protagonista de 'Suits' ha usado el color negro para casi todos sus looks.

Tal y como ha explicado la experta en psicología del color al portal The Sun, el objetivo que podría perseguir Meghan al vestir de negro en sus actos públicos sería el de llevarse menos protagonismo. Y es que, esto es algo de lo que el príncipe Harry ya se mostró preocupado poco después de la boda por la expectación que generaba su mujer.

"Mientras que el negro tiene diferentes cualidades, mirando los eventos específicos a los que ha asistido, todos tienen algo en común. Las ocasiones en las que ella ha elegido llevar negro sugieren que no está buscando ser el centro de atención. Ella está bien estando en un segundo plano", sostiene la experta.

Además, ha añadido que este color puede desviar la atención sobre ella misma hacia las causas que se encuentra apoyando y convertirlas en el centro de atención: "permite que su portador retroceda, casi desaparezca y no sea notificado".

Ahora que hemos descubierto su truco con el color negro, ¿cambiará de estrategia o seguirá sorprendiéndonos con sus maravillosos conjuntos?