El sorprendente motivo de la primera crisis entre Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry se han mostrado recientemente de lo más felices en su último acto oficial. Sin embargo, esa idílica imagen podría ser solo una pantalla de humo ya que, según han apuntado varios medios británicos, la pareja podría estar atravesando una crisis.

A solo tres meses de haberse casado, la ex actriz y el nieto de Isabel II parece que no están pasando su mejor momento, así lo ha afirmado la revista británica OK! Magazine, que ha publicado que, según fuentes cercanas al matrimonio, estarían pasando por una gran crisis causada por la falta de higiene del príncipe, quien acostumbrado a vivir solo no se ha adaptado a la convivencia en pareja.

Y es que tal y como cuenta el medio británico, en los primeros días, Meghan se calló sobre lo mucho que detestaba la falta de limpieza de la casa de Harry. Esperaba ir a la 'cueva de hombres' del príncipe para darle un lavado de imagen y aportar más clase proponiéndole algunos cambios a su marido, quien se sintió como un 'calzonazos' y discutió con ella.

La disputa habría provocado que la duquesa de Sussex huyese hace unas semanas a Toronto, donde se refugió con su grupo de amigos, que pese a la distancia la apoyan incondicionalmente.