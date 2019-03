El sexy obrero que se ha hecho famoso por lanzarle piropos a Kate Middleton en Cornualles

Hace unos días los Duques de Cambridge visitaron Cornualles, ducado que heredarán cuando Carlos se convierta en rey, para realizar un tour por la zona.

Al ir de un lado a otro, pasaron por delante de una obra que estaba llena de obreros que habían parado su trabajo para verles. Uno de ellos, Sam Wayne, no se cortó un pelo y no dudó en silbar y lanzarle piropos a Kate Middleton, que no pudo contener la risa, al igual que su marido, el príncipe Guillermo.

El atrevido peón no dudó en hacerse un selfie con los duques de fondo, y ahora se ha convertido en todo un fenómeno en el Reino Unido ya que su atractivo no ha pasado desapercibido.

Decenas de periódicos y radios le han entrevistado, pero él ha dejado claro que tiene el corazón ocupado, ya que está casado con Hailey, con la que tiene un hijo de 13 años.