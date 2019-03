Sarah Ferguson muy dolida por no haber sido invitada a la boda de Guillermo y Kate

Ya ha pasado toda la resaca de la boda real pero ahí está Sarah Ferguson para volver a sacar el tema. La duquesa de York ha hablado por primera vez del desplante que le ha hecho su ex familia al no invitarla a la boda del que fue su sobrino, Guillermo, y la ya duquesa de Cambridge.

Según cuenta Sarah en el programa de Oprah Winfrey "ha sido difícil" saber que no asistiría a ese enlace. No sabemos si lo tenía preparado o lo hizo para evadirse del desaire, pero Ferguson se encontraba en Tailandia el pasado 29 de abril... Mientras tanto, sus hijas sí asistieron a la boda de su primo, ataviadas con unos looks muy comentados.

Aunque ya hace unos meses el portavoz de la duquesa confirmó que esta no esperaba ser invitada, durante la entrevista sí ha reconocido que le hubiera gustado estar allí junto a su ex marido, el Príncipe Andrés. Pobre Sarah...