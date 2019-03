Sale a subasta la foto más comprometida de una joven Lady Di

Todavía se puede leer sobre la imagen las palabras ‘Not to be published’ (No publicar) y ahora por fin la foto ha visto la luz. En ella aparece una jovencísima Lady Di descansando entre los brazos de un joven y junto a ellos, una botella de whisky.

Todo ello sería tan normal si la instantánea no se hubiera tomado dos días después de que el príncipe Carlos anunciara su compromiso con Diana y el Daily Mirror decidiera no publicarla por considerarla demasiado atrevida.

Ahora la foto será subastada por RR Auctions of Amherst y desde esta casa se ha aclarado que la imagen procede del fondo privado de Caren Archive, que adquirió hace siete años los archivos fotográficos del tabloide británico. Según la casa de subastas, esta imagen debería venderse por unos mil dólares.