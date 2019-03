Camilla Parker Bowles atrapada por su paraguas

Pues la víctima no es otra que la Duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles. La mujer del Príncipe Carlos sufrió un aparatoso accidente con su moderno paraguas de plástico mientras acudía a un acto en el Guild of Spinners, Weavers and Dyers (asociación de artesanos del tejido) en Steeple Ashton.

Tal era el viento que soplaba que tuvo que ser ayudada por el personal de seguridad de la Casa Real para llegar sana y salva al coche, momento en el que, aunque quiso suavizar el mal trago con una sonrisa, el show que montó no se lo quita nadie. ¿Le faltaba a Camilla la presencia de su Carlos para sentirse protegida contra las inclemencias del tiempo?.

Lo mejor es que, durante la visita, Camilla tuvo tiempo de relajarse y disfrutó de lo lindo con los telares y máquinas de hilar que probó como si de una chiquilla se tratara. La próxima vez, para acabar bien el día, que se ponga un chubasquero.