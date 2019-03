Los Reyes y sus hijas hacen el posado oficial este verano en el palacio de Marivent

El palacio de Marivent ha sido una vez más el marco perfecto para el posado oficial de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, las infantas Leonor y Sofía. Aunque no ha sido en la puerta sino en otra parte del palacio, Felipe VI ha contestado a algunas preguntas marcadas por la situación política actual.

Aunque la prensa ha intentado saber si Mariano Rajoy se presentará a la investidura, el Rey ha contestado: "Hoy no es día de entrar en terrenos políticos". A pesar de no confirmar la investidura del Presidente en funciones, Felipe VI reconoce que está siendo un verano "atípico" pero "hay que adaptarse". Tan atípico va a ser que todavía no sabe si podrá participar en el Copa del Rey de Vela: "Un poquito de salitre vendría bien".

Por su parte, las infantas Leonor y Sofía siguieron las indicaciones de Doña Letizia, que posaron a la perfección ante la mirada de cientos de objetivos. Sobre si seguirán los pasos de su padre y comenzarán a navegar este verano, el Rey dijo. "Lo harán cuando quiera". Además, Felipe VI ve complicado poder asistir a los Juegos Olímpicos de Río pero reconoce que le gustaría asistir.