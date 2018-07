Los Reyes de España tuvieron un accidentado paseo por Malasaña

Los Reyes de España disfrutaron a principios de marzo del espectáculo del humorista Goyo Jiménez en Callao. Y, como viene siendo tónica habitual en sus majestades, después fueron a cenar por el madrileño barrio de Malaseña, por donde pasearon y disfrutaron de una agradable cita, que se vio un poco empañada cuando los ciudadanos de a pie les reconocieron.

Y es que sus guardaespladas se encargaron de ‘aguar’ la fiesta puesto que en otras ocasiones tanto Felipe como Letizia se dejan fotografiar con muchos de ellos derrochando simpatía, pero en esta ocasión no sabemos si es que tenían el día para 'pocos amigos' o qué, el caso es que no sólo no dejaban que nadie se acercase, sino que además si les echaban fotos, su seguridad instaba a que las borraran, tal y como informa LOC.

Y eso que normalmente los Reyes no impiden su trabajo a los paparazzi, excepto cuando van con sus hijas, Leonor y Sofía, por las que sí que velan, mostrando así que son unos padres muy protectores.