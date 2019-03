Los Reyes no celebrarán sus Bodas de Oro

Tal y como están las cosas en la Casa Real española, no hay cuerpo para ningún tipo de celebración. Por ello, Don Juan Carlos y Doña Sofía han decidido no celebrar el próximo 14 de mayo sus Bodas de Oro. Los reyes, que deberían celebrar en unos días sus 50 años de casados, han tomado esta decisión porque… “es puente”. Esta es la explicación que da Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey.

Muchos pensarán que los últimos acontecimientos sucedidos en la vida personal de los monarcas podrían haber sido los causantes de esta decisión. Pero, por lo que cuenta el periodistas Jesús Mariñas en su artículo de La Razón, los reyes habrían decidido no festejarlo meses atrás, antes de la famosa cacería en Botsuana o del accidente de Froilán.

Don Juan Carlos y Doña Sofía se dieron el ‘Sí, quiero’ en Atenas, el 14 de mayo de 1962, en una ceremonia digna de cuento… Pero parece que ahora, 50 años después, las cosas entre aquella pareja de jóvenes príncipes no anda de la misma manera, tras algunos escándalos públicos. El que sea puente o no, no parece ser una buena explicación para no celebrar una fecha tan señalada. ¿ Será que los monarcas prefieren una celebración íntima y privada?