La respuesta del príncipe Harry que ha enfadado a la familia de Meghan Markle

El Príncipe Harry colabora esporádicamente con la BBC haciendo entrevistas a personas importantes como su padre, el príncipe Carlos de Inglaterra, o el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, quien habló de cómo es su vida después de dejar la presidencia. Pero Harry no sólo hizo preguntas, también las respondió.

El Príncipe habló sobre cómo han sido las Navidades con la incorporación de Meghan Markle a la Familia Real Británica, quienes han pasado estas fiestas en Sandringham. Allí, la joven pareja se alojó en Anmer Hall, la casa que los Duques de Cambridge tienen en los terrenos de Sandringham.

"Ella (Meghan) realmente las ha disfrutado. La familia ha adorado que ella estuviera allí y ya sabes, siempre hay un parte familiar de la Navidad y alguna parte de trabajo. Yo creo que juntos hemos pasado un tiempo increíble, nos divertimos muchos quedándonos con mi hermano y mi cuñada, correteando por allí con los niños… La Navidad ha sido fantástica", confesaba el Príncipe durante la entrevista.

Meghan ha tenido que aprender numerosas costumbres y tradiciones familiares antes de celebrar estas fiestas con la Familia Real al completo pero, según afirma Harry en la entrevista, la actriz está completamente integrada. Durante estas declaraciones, el joven Príncipe dijo algo que ha causado mucha polémica. "Ella está integrada y supongo que es la familia que nunca tuvo".

Una frase que no ha sentado nada bien a algunos miembros de la familia Markle, en especial, a la hermana por parte de padre de Meghan, Samantha Grant, quien ha expuesto su descontento en las redes sociales con frases como "ella tiene una familia que siempre ha estado con ella y para ella" o "nadie estaba distanciado, ella era la que estaba muy ocupada", mientras promocionaba el libro que ha escrito sobre su hermana.

No es un secreto que la actriz y su hermana no tienen muy buena relación, especialmente después de que Samantha haya concedido numerosas entrevistas en las que exponía los trapos sucios de Meghan. A nadie le sorprendería que no estuviese invitada a la boda de la pareja que tendrá lugar en la capilla de San Jorge en el Castillo de Windsorl próximo 19 de mayo.