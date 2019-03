Repasamos los cambios capilares de la reina Letizia a lo largo de los últimos años

A LA REINA LE GUSTA JUGAR CON SU PELO

Los Premios Woman se vieron eclipsados por el nuevo look de la reina Letizia. La mujer de Felipe VI sorprendía a todos con un corte bob geométrico muy liso. Un look que simulaba últimamente con sus recogidos, según los expertos con esta imagen, Letizia quiere dar un look renovado, más fresco y cercano. En Celebrities.es hemos recogido la metamorfosis capilar a la que se ha sometido Letizia en estos últimos años.