La reina Letizia ha vuelto a conseguirlo, y es que con motivo de la representación de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, nos dejó sin palabras al aparecer con un look muy innovador. La monarca supo sorprender una vez más, arriesgando por un sofisticado vestido blanco oversize tipo blazer. Un diseño de la marca Lola Li, con el que la reina se ha alejado de los familiares looks que se ajustan a su esbelta figura y con los que nos tiene acostumbrados. Además, se une así a las últimas tendencias, y es que los vestidos tipo blazer han sido un 'must' en el armario de cualquier influencer esta temporada.

Por otro lado, ha acompañado el atuendo con unos salones de Manolo Blahnik, marca por la que casi siempre suele apostar a la hora de darle el toque definitivo a sus estilismos.Y en cuanto al peinado, la esposa del rey Felipe, quien la acompañó en esta cita tan cultural, optó por un recogido bajo con algunos mechones sueltos para darle cierto aspecto desenfadado.

Sin duda, un nuevo acierto para Letizia, quien nunca defrauda a la hora de demostrar que es todo un icono de moda.

