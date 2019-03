La reina Letizia sorprende con un vestido capa en la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño

No hay ocasión en la que la reina Letizia no de una lección de estilo con sus looks. La monarca ha vuelto a sorprender durante la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño, con un original look.

Para la ocasión, Letizia ha llevado un vestido capa en verde oliva, entallado y con largo hasta la rodilla, que ha combinado con zapatos y bolso a juego en piel de serpiente. Además, se ha puesto unos ‘ear cuffs’ que son de última tendencia, los cuales hemos podido ver gracias al recogido que llevaba en el pelo.

Sin duda alguna, un look de lo más acertado con el que la Reina de España ha vuelto a convertirse en el centro de todos los flashes.