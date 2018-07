La Reina Letizia rinde homenaje a Doña Sofía por sus 30 años en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

El pasado miércoles, la Reina Letizia acudió a la Real Casa de Correos para rendirle un homenaje de lo más especial a su predecesora, Doña Sofía. La madre de Felipe VI celebraba sus 30 años dedicándose a la lucha contra las drogas en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Doña Letizia no dudó en compartir un 'secreto' entre ambas.

La Reina se subió al estrado dando una vez más una lección de estilo. Enfundada en un conjunto de camisa sin mangas y falda lápiz en rosa palo con franjas negras, la monarca combinó su outfit con sus stiletto en nude de Prada, sus pendientes de Coolook y unas ondas en el pelo que le quedaban de maravilla.

"He pensado que les voy a contar un secreto. Les voy a revelar una conversación confidencial y privada”, comenzó diciendo. "Les voy a contar una cosas que me dijo la reina Sofía hace muchos años ya, hace bastantes años, cuando yo acaba de aterrizar a esta situación vital diferente", añadió creando expectación entre los presentes.

"Me dijo: Mira Letizia, yo hago muchas cosas, yo trabajo con muchas personas y hay muchísimas iniciativas ciudadanas que merecen el apoyo institucional intangible y valiosísimo que nosotros intentamos dar. Pero, sin duda, hay una iniciativa que me ha hecho sentir digna de servir, que me ha hecho ser feliz por estar y por ser lo que soy; por ir de la mano de una causa, y esa iniciativa es la FAD. Y eso es así porque su labor apunta a lo más hondo de la condición humana: a los valores, a la voluntad, a la toma individual de decisiones, que es, en definitiva, lo que internamente nos define como seres libres", contó revelando el misterioso secreto.

Momentos antes, Doña Sofía, que se decantó por un traje de falda y chaqueta en beige y unos zapatos en dorado, agradeció todos los gestos de cariño en su honor y declaró que estaba segura de que Letizia "sentirá, como yo he sentido, esa satisfacción íntima por ayudar a los demás ante uno de los desafíos más duros que afronta una parte de nuestros jóvenes".