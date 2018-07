La reina Letizia recupera un Caprile y lo complementa con su diadema favorita

Hace unos días el Presidente de Estado de Israel y su esposa Nechama Rivlin hicieron una Visita de Estado a España y Los Reyes se encargaron de su recepción. Después de los actos matutinos, Don Felipe y Doña Letizia celebraron una cena de gala en honor de los invitados y el protocolo exigía una vestimenta acorde con la cena.

Y como no podía ser de otra manera, la reina Letizia volvió a deslumbrar. Coordinando su estilismo con el de Nechama Rivlin, Doña Letizia lució un total look en negro compuesto por dos piezas. Por un lado, llevó un cuerpo negro tipo corsé con cristales en el mismo tono. Por otro lado, recuperó una falda negra con bordados florales en blanco de corte sirena que ya lució en otras dos ocasiones. Esta pieza es un diseño de Lorenzo Caprile, uno de sus diseñadores de cabecera que llevaba tiempo sin vestir y la estrenó en 2004 durante un viaje oficial a Nueva York, cuando todavía era princesa de Asturias. En aquella ocasión la combinó con una blusa cruzada en blanco nacarado.

La reina Letizia estaba impresionante | Gtres

Pero sin lugar a dudas lo que remató su estilismo fueron las joyas que la monarca lució durante la cena. Letizia eligió su diadema favorita para esta ocasión, la diadema Floral de Mellerio, una exclusiva pieza que Franco regaló a Doña Sofía con motivo de su boda con el Rey Juan Carlos. Una joya multifuncional ya que puede convertirse en un collar o en tres broches. Además, llevó el broche de la Flor de Lis y las pulseras gemelas de Cartier pertenecientes a las joyas de pasar. El conjunto lo cerraban unos pendientes largos de perlas que eligió para la edición de este año de ARCOmadrid.