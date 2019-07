La reina Letizia no deja de sorprendernos con los looks que utiliza para sus citas oficiales. Si hace unos días veíamos como estrenaba un vestido de las rebajas de Zara de menos de 20 euros, no te puedes perder el que ha recuperado y que tanto aclamaban sus seguidores.

Este viernes la esposa del Rey Felipe VI acudía a una reunión con la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España y dos comités de expertos que asesoran a la Federación Española de Enfermedades Raras, para mostrarle a la reina la labor y el trabajo que realizan diariamente por las personas que sufren patologías poco frecuentes.

Para esta ocasión, Letizia decidió recuperar de su armario un vestido con el que triunfó en su viaje a Estados Unidos en junio de 2018. Se trata de un diseño hecho a medida de Carolina Herrera, es de tirantes, tiene escote en uve y la cintura entallad. Además cuenta con un estampado en zigzag en colores rojo y blanco.

Para rematar el estilismo, la reina optó por unos zapatos con el talón descubierto en tono burdeos de la marca Lodi y como complemento, unos pendientes de diamantes y oro de la firma Gold & Roses.

la Reina Letizia con vestido de Carolina Herrera | Gtres

...

Seguro que te interesa...

La reina Letizia estrena vestido de las rebajas de Zara de menos de 20 euros