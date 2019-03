La reina Letizia recicla el vestido de la boda de los Duques de Cambridge en su visita a Galicia

EL MISMO MODELO QUE LUCIÓ EN LA BODA DE KATE Y GUILLERMO

No es la primera vez que la reina Letizia recicla uno de sus modelitos, pero en esta ocasión no ha pasado desapercibido en su visita a Galicia con motivo del día de Santiago porque se trata del mismo vestido que llevó para la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011. El diseño, firmado por Felipe Varela, en rosa terratoca con bordados en el mismo tono, no ha contado esta vez con los sofisticados complementos que llevó en el enlace ya que la ocasión no lo requería, por lo que ha optado por una cartera rosa de charol con unos peep-toes a juego.