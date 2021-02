El llamativo pelo de la reina Letizia que es igual al que se dejó doña Sofía a sus 80 años

Desde su nombramiento como Princesa de Asturias, la ahora reina Letizia siempre ha estado en el foco de atención de la población española. Algunas veces, por su gran implicación para fomentar una monarquía más moderna en la que ella no fuera simplemente consorte sino que también estuviera al mando de los elementos que le fueran permitidos. Y otras veces, como en esta ocasión, por su indiscutible buen estilo.

Y es que la reina no solo ha querido cambiar de look, sino que ha tomado una decisión que la reina honorífica no había tomado hasta que alcanzó los 80, es decir, hace tan sólo un par de años: dejarse el pelo gris. Doña Sofía siempre mantuvo su melena prácticamente igual, por encima del hombro, con mucho volumen y en un tono castaño claro, pero en 2019 decidió apostar por un gran cambio de color y empezó a mostrar sus canas sin ningún tipo de reparo. Aunque parece que finalmente, ese tono no le convenció.

Sin embargo, la reina Letizia no ha esperado tanto para dar ese paso y a sus 48 años ha preferido olvidarse de los tintes, como así lo mostró en una reunión con el Patronato de la FAD en Madrid la semana pasada, donde lució un mechón gris en la zona delantera que resalta con el resto de su pelo, de color castaño. Está claro que cada vez lo natural triunfa más y tratándose de Letizia no sorprende que haya querido innovar. Ahora toca esperar a su próximo acierto de estilo que seguro, inspira a más de una.

