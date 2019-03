La Reina Letizia llama la atención de un hombre en un restaurante al pensar que le está fotografiando

Los reyes de España son, probablemente, los soberanos mejor preparados de todos los tiempos y cumplen a la perfección con sus obligaciones oficiales. Pero, además de tener una vida pública, a ambos les gusta también disfrutar de momentos de anonimato e intimidad acudiendo a cenar a un restaurante, al cine o al teatro.

Son muchas las ocasiones en las que los reyes disfrutan de un día de ocio por Madrid pero, parece ser, que la reina es muy celosa de su intimidad y no le gusta que le hagan fotos mientras goza de estos momentos personales.

Así, según recoge Jaime Peñafiel en su columna en 'LOC' la reina tuvo un encontronazo con un hombre mientras cenaba en un restaurante en Madrid junto al rey. El periodista comenta que doña Letizia se levantó y se dirigió al hombre en cuestión al que dijo: "¡Usted no me fotografía!". El señor, muy cortado, se disculpó, ya que no era su intención tomar imágenes de la consorte real.