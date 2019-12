Ahora apuesta por una nueva tendencia

La reina Letizia ha dejado de lado este 2019 el estilo que tanto destacó en su etapa como Princesa de Asturias, y es que ahora sus looks se han vuelto mucho más recatados. No se sabe si la reina trata de seguir las nuevas tendencias o simplemente está ocultando los nuevos complejos que han podido aparecer con la edad. Lo que sí tenemos claro es que durante este año hay una parte de su cuerpo que no han visto la luz…