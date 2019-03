La reina Letizia, doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la pescadería

La reina Letizia, doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado la imagen del día, cuando las cuatro han aparecido por sorpresa en el mercado del centro de Palma de Mallorca.

Ellas se han convertido en el centro de atención, y no han dudado en pararse en una pescadería donde han estado charlando con el dueño mientras que Letizia le explicaba a sus hijas algunas cosas sobre el pescado allí expuesto.

Un plan muy diferente e inusual al que nos tienen acostumbrados. Y es que este año la Familia Real está dispuesta a hacer algunos cambios en su tradicional agenda ya que, como veíamos este domingo, en vez de posar en el Palacio de Marivent, como es usual, decidieron hacerlo en el de la Almudaina.

Para su paseo por el mercado, la Reina eligió unas bermudas blancas combinadas con un top en colores degradados, unas prendas con las que no es normal verla. Pero Letizia es muy dada a innovar con sus looks, por lo que no es extraño que, de vez en cuando, sorprenda con arriesgados y más modernos looks.