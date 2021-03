La reina Letizia se pone una chaqueta de hace 13 años

Los Reyes de España han acudido este lunes de Semana Santa a un acto conjunto, la reina Letizia y el rey Felipe VI se encuentran en Fuendetodos, Zaragoza, donde han participado en una reunión de los Patronatos de la Fundación Goya en Aragón y el Consorcio Cultural Roya Fuendetodos, donde se conmemora el 275º aniversario del nacimiento del pintor y grabador Francisco de Goya.

Una ocasión muy especial donde la reina Letizia ha vuelto a demostrar que sus looks últimamente están basados en el reciclaje de armario, y es que desde que comenzó la pandemia por el covid, la Reina no ha estrenado prendas sino que está reutilizando looks que ya ha lucido en otras ocasiones.

Y es que si hace semanas veíamos a doña Letizia lucir en Toledo una americana de cuadros de Massimo Dutti que ya había lucido en otras ocasiones, esta vez vuelto a rescatar una chaqueta blanca que ya llevó hace 13 años.

Una chaqueta corta con mangas acampanadas y botones de Felipe Varela que estrenó durante una visita que realizó en 2008 a una exposición de Joan Miró en el Museo Thyssen de Madrid.

La reina Letizia con una chaqueta que lució en 2008 | Gtres

Una chaqueta que ha combinado, de forma muy acertada, con una camiseta con estampado marinero y unos pantalones negros estilo cullote. Bolso bandolera de Nina Ricci y unos zapatos slingbacks, muy de tendencia.

Tanto Letizia como el Rey Felipe VI han permanecido con la mascarilla puesta durante todo el acto respectando así las medidas contra el covid.

La reina Letizia y el rey Felipe VI en el 275º aniversario del nacimiento de Goya | Gtres

Durante la visita, los Reyes se han mostrado cercanos y muy cómplices entre ellos, en un momento crítico para la monarquía española después de todas las polémicas protagonizadas por el rey Don Juan Carlos y sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, quienes hace semanas fueron duramente criticadas por vacunarse contra el covid en una visita que hicieron a su padre en Abu Dabi.

