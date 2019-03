La Reina Letizia se apunta al sporty chic para una jornada de audiencias en la Zarzuela

La Reina Letizia no deja de sorprendernos. La monarca es muy dada a apuntarse a las últimas tendencias en lo que moda ser refiere, de ahí que no haya tenido duda a la hora de lucir el ‘chandalismo’ fashion, o, lo que viene ser, un look sporty chic.

Y es que para una jornada de audiencias en el palacio de la Zarzuela, nada mejor que estar cómoda en ‘casa’ para sentirte a tus anchas. Así hemos podido ver a Letizia luciendo un pantalón azul marino de raya lateral blanca firmado por Hugo Boss, combinado con una blusa satinada también en marino y stilettos de Nina Ricci.

Una tendencia que ya han seguido celebrities como Olivia Palermo, Cressida Bonas, Lily Aldridge o la propia Charlene de Mónaco, pero que también ha sido criticado por muchos fashionistas que consideran que no es el look apropiado para una reina.